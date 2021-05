Colori regioni, Speranza ha firmato la nuova ordinanza (Di sabato 15 maggio 2021) Colori regioni, l’ordinanza di Speranza di venerdì 14 maggio: solo la Valle d’Aosta in arancione. ROMA – Il ministro della Salute Speranza venerdì 14 maggio 2021 ha firmato la nuova ordinanza sui Colori delle regioni. L’Italia si dipinge sempre più di giallo con la sola Valle d’Aosta che resta arancione per altri sette giorni. Il passaggio con la fascia con meno restrizioni, infatti, era avvenuto la scorsa settimana e così si è deciso di confermare, nonostante il forte pressing della Regione, la fascia arancione. Un’ultima settimana di ‘sacrificio’ per la Valle d’Aosta, destinata a passare in zona gialla dal 24 maggio. Ad oggi anche con i nuovi parametri l’Italia si confermerà tutta gialla. La mappa ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021), l’didi venerdì 14 maggio: solo la Valle d’Aosta in arancione. ROMA – Il ministro della Salutevenerdì 14 maggio 2021 halasuidelle. L’Italia si dipinge sempre più di giallo con la sola Valle d’Aosta che resta arancione per altri sette giorni. Il passaggio con la fascia con meno restrizioni, infatti, era avvenuto la scorsa settimana e così si è deciso di confermare, nonostante il forte pressing della Regione, la fascia arancione. Un’ultima settimana di ‘sacrificio’ per la Valle d’Aosta, destinata a passare in zona gialla dal 24 maggio. Ad oggi anche con i nuovi parametri l’Italia si confermerà tutta gialla. La mappa ...

Advertising

Corriere : I nuovi colori delle regioni: tutte gialle tranne la Valle d’Aosta - Corriere : ?? Il coprifuoco slitta alle 23, addio all’Rt: le nuove regole per tenere sotto controllo la pandemia, a partire dal… - news_mondo_h24 : Colori regioni, Speranza ha firmato la nuova ordinanza - cronaca_news : Colori Regioni: da lunedì zona gialla in tutta Italia tranne la Valle d’Aosta. Rt non sarà più determinante… - lucabattanta : RT @EsteriLega: @lucabattanta (2/2) Questo del cambio continuo normative è un altro frutto avvelenato del sistema 'regioni a colori', un al… -