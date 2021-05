Colori regioni 17 maggio | Sardegna e Sicilia passano in zona gialla | Val d' Aosta arancione

(Di sabato 15 maggio 2021) Dopo il monitoraggio Iss-ministero della Salute, con l'ordinanza di Speranza arriva il passaggio delle due isole in fascia, l'unica area inresta la Valle d'. Il governatore Lavevaz in una lettera al ministro Speranza aveva chiesto l'alleggerimento delle misure, citando i dati in miglioramento nella regione

Dunque nuova mappa dei colori delle regioni da lunedì. Una nuova ordinanza per contenere la diffusione del coronavirus, firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni. Lo dice il presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, in un'intervista a Il Messaggero. Se tutto andrà bene, i colori spariranno, fermo restando le linee guida di distanziamento e sicurezza.