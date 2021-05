Colombia, il silenzio dei media di fronte alla strage è assordante (Di sabato 15 maggio 2021) di Roberto Cursi “Uccidete anche me. Voglio andare con mio figlio! Voglio andare con mio figlio! È il mio unico figlio! Era il mio unico figlio! Adesso dovete ammazzare anche a me. Sparatemi! Sparatemi! Sparatemi!”. Queste sono le strazianti grida di dolore di una madre Colombiana che urla con disperazione contro gli agenti dell’Esmad che le hanno appena ucciso il figlio sparandogli in strada. Domenica a Piazza del Popolo c’è stato un presidio della comunità Colombiana per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’assordante silenzio dei mezzi d’informazione sulle atroci violenze che il governo Duque sta perpetrando su chi protesta contro la riforma sanitaria e fiscale (quest’ultima ritirata). Per le tv la notizia non esiste e leggiamo poco o nulla sui “grandi” quotidiani italiani, anche se in due settimane di proteste ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) di Roberto Cursi “Uccidete anche me. Voglio andare con mio figlio! Voglio andare con mio figlio! È il mio unico figlio! Era il mio unico figlio! Adesso dovete ammazzare anche a me. Sparatemi! Sparatemi! Sparatemi!”. Queste sono le strazianti grida di dolore di una madrena che urla con disperazione contro gli agenti dell’Esmad che le hanno appena ucciso il figlio sparandogli in strada. Domenica a Piazza del Popolo c’è stato un presidio della comunitàna per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’dei mezzi d’informazione sulle atroci violenze che il governo Duque sta perpetrando su chi protesta contro la riforma sanitaria e fiscale (quest’ultima ritirata). Per le tv la notizia non esiste e leggiamo poco o nulla sui “grandi” quotidiani italiani, anche se in due settimane di proteste ...

Ultime Notizie dalla rete : Colombia silenzio Colombia chiama, l'Italia rimane in silenzio Per tutti loro e per i nostri giovani impegnati nella costruzione della Pace in Colombia, l'Italia non può rimanere un giorno di più in silenzio. E' il tempo di uscire dall'indifferenza, di riportare ...

TgSole24 " Il mondo sotto sopra Sangue in Palestina, silenzio a Bruxelles di Gionata Chatillard e Margherita Furlan " In Italia anche manifestazioni pro - Palestina di Fabio Belli " Colombia ancora nel caos di Gionata Chatillard " Cina - Russia: record ...

Colombia: represse nel sangue le proteste contro la riforma fiscale Ivan Duque ricorda che in Colombia è garantito il libero diritto alla manifestazione pacifica, ma che non verranno più tollerate le incursioni violente L’ordine che abbiamo ricevuto dalle forze dell’o ...

