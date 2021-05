Cinderella | Camila Cabello protagonista del musical

Advertising

pxhastings : RT @bippitycabello: camila cabello, cinderella (2021) - CamzMyQueenC : RT @bippitycabello: camila cabello, cinderella (2021) - finelinne_walls : RT @bippitycabello: camila cabello, cinderella (2021) - VOIDMALIA72 : RT @bippitycabello: camila cabello, cinderella (2021) - Strxngermood : RT @bippitycabello: camila cabello, cinderella (2021) -

Ultime Notizie dalla rete : Cinderella Camila

, il cast del nuovo film conCabello Protagonista del film musicalCabello, che reciterà affianco a Billy Porter nel ruolo della fata Madrina. A loro si è ...Photo courtesy Amazon /Cabello e Nicholas Galitzine in 'Cenerentola' 'Cenerentola' () di Kay Cannon con un cast di star, tra cui la cantautrice nominata ai GrammyCabello , Idina Menzel e Billy ...Billy Porter è la nuova Fata Madrina "Fab G" in una foto ufficiale del nuovo film live-action Cinderella in arrivo su Amazon Prime Video.Vi avevamo già parlato del nuovo musical di Cenerentola prodotto da Sony con Camila Cabello nei panni di Cenerentola e in cui il ruolo della fata madrina sarà ...