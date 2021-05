Cile, il voto spartiacque per cambiare la Costituzione: al centro parità di genere, aborto e diritti degli indigeni (Di sabato 15 maggio 2021) Il Cile va alle urne. Un voto storico per il Paese sudamericano, che si appresta ad affrontare il più importante weekend elettorale quanto meno dal ritorno alla democrazia. Sabato 15 e domenica 16 maggio, i quasi 15 milioni di elettori Cileni saranno infatti chiamati a eleggere sindaci, amministrazioni comunali e governatori regionali. Ma soprattutto i 155 membri dell’Assemblea Costituente incaricata di redigere una nuova Costituzione, dopo il referendum dello scorso 25 ottobre che ha sancito con l’80% dei consensi la vittoria dei Sì. Il voto di questo weekend, rinviato di un mese a causa della pandemia (inizialmente era previsto per sabato 10 e domenica 11 aprile), segna uno spartiacque nella storia politica del Cile. La nuova Assemblea avrà nove mesi di tempo – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Ilva alle urne. Unstorico per il Paese sudamericano, che si appresta ad affrontare il più importante weekend elettorale quanto meno dal ritorno alla democrazia. Sabato 15 e domenica 16 maggio, i quasi 15 milioni di elettorini saranno infatti chiamati a eleggere sindaci, amministrazioni comunali e governatori regionali. Ma soprattutto i 155 membri dell’Assemblea Costituente incaricata di redigere una nuova, dopo il referendum dello scorso 25 ottobre che ha sancito con l’80% dei consensi la vittoria dei Sì. Ildi questo weekend, rinviato di un mese a causa della pandemia (inizialmente era previsto per sabato 10 e domenica 11 aprile), segna unonella storia politica del. La nuova Assemblea avrà nove mesi di tempo – ...

Ultime Notizie dalla rete : Cile voto Cile: Paese al voto per riformare la costituzione di Pinochet Santiago Del Cile, 15 mag 09:00 - Il Cile voterà questo fine settimana per definire la composizione dell'assemblea destinata a redigere una nuova Costituzione che sostituisca quella in vigore, risalente ai tempi di Pinochet. Lo storico ...

America Latina. Il Cile al voto per la Costituente con l'ombra del Covid sui seggi Tutto pronto per il voto in Cile. Il portavoce del governo, Jaime Bellolio, spiega come si voterà in tempo di pandemia - Ansa / Epa . Il Cile muove questo fine settimana il primo passo sulla strada aperta dal referendum ...

Il Cile al voto per l'Assemblea Costituente Vatican News Guida alle “megaelezioni” cilene Si vota per eleggere 346 sindaci e i governatori delle regioni, ma soprattutto per decidere chi scriverà la nuova Costituzione ...

Voto storico in Cile. Alle urne per l'Assemblea Costituente Si eleggono i 155 deputati che scriveranno il testo della nuova Carta, sostituendo quella dei tempi di Pinochet. Il centrodestra di Sebastián ...

