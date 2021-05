Christian Volpi, raccolta fondi supera i centomila euro (Di sabato 15 maggio 2021) La raccolta fondi per il 22enne Christian Volpi, al quale sono state amputate le gambe in seguito a un incidente in moto, ha superato i 100 mila euro. Livorno, incidente in moto: Christian Volpi perde le gambe. Raccolti 100.000 euro per cure e protesi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 15 maggio 2021) Laper il 22enne, al quale sono state amputate le gambe in seguito a un incidente in moto, hato i 100 mila. Livorno, incidente in moto:perde le gambe. Raccolti 100.000per cure e protesi su Notizie.it.

SaraMeini : Ha perso le gambe a 22 anni dopo un incidente stradale, Christian Volpi, allenatore di canoa, vuol ricominciare a f… - Piergiulio58 : Livorno, il canoista Christian Volpi perde le gambe a 22 anni in un incidente: maxi colletta sul web per aiutarlo-… - maxbagatti : Livorno, il canoista Christian Volpi perde le gambe a 22 anni in un incidente: maxi colletta sul web per aiutarlo - Clachica2La : RT @Corriere: Giovane canoista perde le gambe in un incidente. Colletta degli amici: deve tornare a c... - Italia_Notizie : Canoista 22enne perde le gambe in un incidente, la colletta degli amici per le protesi: «Camminerà ancora» -