Chiara Ferragni con il mini abito a quadretti: è il vestito della primavera ma ecco quanto costa (Di sabato 15 maggio 2021) Si è capito da tempo che Chiara Ferragni riesce a “trasformare in oro” tutto quello che tocca. Le collezioni che portano il suo nome, e ce ne sono di tutti i tipi, registrano sold out su sold out in poche ore nonostante molti facciano notare di continuo i prezzi poco economici. E poi i brand fanno a gara per ottenere una collaborazione con lei. Non a caso Chiara è l’influencer per eccellenza e, checché ne dicano i soliti criticoni, visti i risultati se non influenza lei chi altri? Dopo la linea per i neonati, sponsorizzata da una modella d’eccezione, ovvero la secondogenita Vittoria, i capi sportivi, le sneakers, i calzettoni, i cardigan trendy e le borse da mare (ma si potrebbe anche continuare) l’ultima chicca del brand firmato Ferragni è il bikini floreale. Chiara ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Si è capito da tempo cheriesce a “trasformare in oro” tutto quello che tocca. Le collezioni che portano il suo nome, e ce ne sono di tutti i tipi, registrano sold out su sold out in poche ore nonostante molti facciano notare di continuo i prezzi poco economici. E poi i brand fanno a gara per ottenere una collaborazione con lei. Non a casoè l’influencer per eccellenza e, checché ne dicano i soliti criticoni, visti i risultati se non influenza lei chi altri? Dopo la linea per i neonati, sponsorizzata da una mod’eccezione, ovvero la secondogenita Vittoria, i capi sportivi, le sneakers, i calzettoni, i cardigan trendy e le borse da mare (ma si potrebbe anche continuare) l’ultima chicca del brand firmatoè il bikini floreale....

Advertising

apavo75 : RT @Axen0s: @reportrai3 @RaiTre per correttezza dovreste dire 'la persona che sostiene di essere l'insegnante che lo ha filmanto' sa, dietr… - Axen0s : @reportrai3 @RaiTre per correttezza dovreste dire 'la persona che sostiene di essere l'insegnante che lo ha filmant… - che_pallee : @orchinwondeland @lizyosb Baby K aveva dentro chiara Ferragni l’anno scorso Ora come ora con il nuovo singolo non s… - pensacheculo_ : ?? Chiara ferragni fa una storia pro maneskin durante l’eurovision così facciamo +27% di televoto ?? - banksblairs : aspettando una storia di chiara ferragni con sotto malibù -