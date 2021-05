Chiara costretta a scappare di casa dopo il coming out: “Mia madre voleva uccidere me e la mia ragazza” (Di sabato 15 maggio 2021) Ad un mese dalla storia di Malika, arriva un’alto esempio di omofobia in famiglia. Chiara qualche giorno fa con una diretta sul suo profilo Instagram ha raccontato di come è dovuta fuggire di casa dopo il suo coming out. Minacce dalla madre, insulti dalla nonna e ricatti dal padre, la ragazza ha diChiarato che restare in casa per lei era pericoloso. “Martedì mattina mi sono vista costretta a scappare di casa dopo le innumerevoli minacce di mia madre, dopo la violenza psicologica subita per anni perché ho la colpa di amare una ragazza. Mia mamma ha minacciato di suicidarsi per questa cosa, è scappata di casa e ha messo ... Leggi su biccy (Di sabato 15 maggio 2021) Ad un mese dalla storia di Malika, arriva un’alto esempio di omofobia in famiglia.qualche giorno fa con una diretta sul suo profilo Instagram ha raccontato di come è dovuta fuggire diil suoout. Minacce dalla, insulti dalla nonna e ricatti dal padre, laha dito che restare inper lei era pericoloso. “Martedì mattina mi sono vistadile innumerevoli minacce di miala violenza psicologica subita per anni perché ho la colpa di amare una. Mia mamma ha minacciato di suicidarsi per questa cosa, è scappata die ha messo ...

