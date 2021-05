“Chiama la polizia!”. Elettra Lamborghini, brutta sorpresa al rientro: è successo dopo la puntata dell’Isola (Di sabato 15 maggio 2021) Elettra Lamborghini su tutte le furie. La ricca ereditiera vanta un pubblico di fan affezionatissimo. Merito di un carattere ricco di energia e contraddistinto da una schiettezza più unica che rara. Elettra Lamborghini sta vivendo senza alcun dubbio un momento molto felice, nelle vesti di opinionista dell’Isola dei Famosi ma anche in quelle che più le appartengono come cantante. Il suo nome è conosciuto ovunque, grazie al successo conseguito dal singolo Pem Pem, diventata una vera hit del momento su scala mondiale. Ma il percorso della ricca ereditiera della famiglia Lamborghini si spalanca verso scenari che stanno parimenti promettendo bene. Opinionista del team di Ilary Blasi per l’Isola del Famosi, Elettra Lamborghini continua a ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021)su tutte le furie. La ricca ereditiera vanta un pubblico di fan affezionatissimo. Merito di un carattere ricco di energia e contraddistinto da una schiettezza più unica che rara.sta vivendo senza alcun dubbio un momento molto felice, nelle vesti di opinionistadei Famosi ma anche in quelle che più le appartengono come cantante. Il suo nome è conosciuto ovunque, grazie alconseguito dal singolo Pem Pem, diventata una vera hit del momento su scala mondiale. Ma il percorso della ricca ereditiera della famigliasi spalanca verso scenari che stanno parimenti promettendo bene. Opinionista del team di Ilary Blasi per l’Isola del Famosi,continua a ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiama polizia Automobilisti attenti, in arrivo 11 nuovi velox fissi in undici Comuni Ecco la mappa CAMPOSAMPIERESE - Il progetto si chiama Federazione sicura abbasso la velocità, viva la sicurezza . L'ha creato e voluto il comandante della Polizia locale della Federazione del Camposampierese Antonio Paolocci dopo un confronto con ...

Colombia chiama, l'Italia rimane in silenzio 50 morti dall'inizio delle manifestazioni, centinaia di feriti, una vera e propria strategia di terrore messa in atto dalla forza di polizia colombiana. Le terribili immagini dell'arma Venom che spara lacrimogeni per le strade delle principali città colombiane non ci può lasciare indifferenti, specialmente se l'impresa che fabbrica ...

Genova, ubriaco scambia l’attaccapanni per un ladro e chiama la polizia: denunciato per procurato allarme Il Secolo XIX Chiama il 113 e piange Scatta subito l’allarme ma è un "errore" Piange al telefono e la polizia corre a rintracciarla pensando che stia accadendo qualcosa di grave. In realtà la chiamata al 113 era partita per errore. E’ successo ieri, intorno alle 22.40, quando u ...

Torture a Ranza, la difesa chiama 39 testimoni "Sarà uno dei processi più impegnativi che si celebrano in Italia negli ultimi anni". Così l’avvocato Manfredi Biotti quando, il 26 novembre scorso, furono rinviati a giudizio quattro suoi assistiti p ...

