Chi si vende i gioielli di Marina Ripa di Mena per un pugno di euro: "Assurdo", volano coltellate in famiglia (Di sabato 15 maggio 2021) I gioielli di Marina Ripa di Meana saranno battuti all'asta il 23 giugno a Firenze. "Sono fuori di me”: è stato il commento a caldo del figlio adottivo della stilista, Andrea. “Sono i gioielli a cui Marina teneva più di tutto, mai e poi mai li avrebbe dati all'asta, erano gioielli di famiglia, voleva rimanessero alla famiglia. C'è in particolare un anello che mai avrebbe venduto”, ha continuato Andrea rilasciando alcune dichiarazioni all'Ansa. Il figlio adottivo della stilista poi ha puntato il dito contro la figlia di Marina Ripa di Meana, Lucrezia Lante della Rovere: “Che fa lei? Mette all'asta per poche centinaia di euro gioielli costati milioni? Lei vuole togliere ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Ididi Meana saranno battuti all'asta il 23 giugno a Firenze. "Sono fuori di me”: è stato il commento a caldo del figlio adottivo della stilista, Andrea. “Sono ia cuiteneva più di tutto, mai e poi mai li avrebbe dati all'asta, eranodi, voleva rimanessero alla. C'è in particolare un anello che mai avrebbe venduto”, ha continuato Andrea rilasciando alcune dichiarazioni all'Ansa. Il figlio adottivo della stilista poi ha puntato il dito contro la figlia didi Meana, Lucrezia Lante della Rovere: “Che fa lei? Mette all'asta per poche centinaia dicostati milioni? Lei vuole togliere ...

