Chi è Roberta Fontana, la fidanzata di Andrea Montovoli (Di sabato 15 maggio 2021) Roberta Fontana non fa parte del mondo dello spettacolo, ma la sua identità è finita sotto la lente del gossip per via della sua love story con Andrea Montovoli, attore che il pubblico ha visto anche come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Non si hanno molte informazioni sul suo percorso, ma possiamo dirvi che lavora come account manager e content creator. Secondo quanto riporta Il Sussidiario, Roberta Fontana sarebbe anche la manager del suo fidanzato. Vive a Milano e questo, diversamente dalla sua data di nascita e altri tratti della sua biografia, è uno dei pochi dettagli emersi a favore di pubblico attraverso alcuni scatti postati sui social. Di Roberta Fontana non si conosce molto anche sotto il profilo della vita privata, a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 15 maggio 2021)non fa parte del mondo dello spettacolo, ma la sua identità è finita sotto la lente del gossip per via della sua love story con, attore che il pubblico ha visto anche come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip. Non si hanno molte informazioni sul suo percorso, ma possiamo dirvi che lavora come account manager e content creator. Secondo quanto riporta Il Sussidiario,sarebbe anche la manager del suo fidanzato. Vive a Milano e questo, diversamente dalla sua data di nascita e altri tratti della sua biografia, è uno dei pochi dettagli emersi a favore di pubblico attraverso alcuni scatti postati sui social. Dinon si conosce molto anche sotto il profilo della vita privata, a ...

