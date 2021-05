Chi è Anna Pettinelli? Età, figlia, marito e Instagram (Di sabato 15 maggio 2021) Conosciamo meglio Anna Pettinelli, speaker di RDS: l’età, l’altezza, Amici, la figlia, il marito, i tatuaggi, Temptation Island Vip 2019 e dove seguirla su Instagram. Chi è Anna Pettinelli Nome e Cognome: Anna PettinelliData di nascita: 28 Gennaio 1957Luogo di Nascita: LivornoEtà: 64 anniAltezza: 1 metro e 63 centimetriPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Speaker radiofonica, conduttrice televisiva e giudicemarito: Stefano MacchiFigli: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 15 maggio 2021) Conosciamo meglio, speaker di RDS: l’età, l’altezza, Amici, la, il, i tatuaggi, Temptation Island Vip 2019 e dove seguirla su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 28 Gennaio 1957Luogo di Nascita: LivornoEtà: 64 anniAltezza: 1 metro e 63 centimetriPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: AcquarioProfessione: Speaker radiofonica, conduttrice televisiva e giudice: Stefano MacchiFigli: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

scarfone_anna : RT @La_manina__: Per descrivere cosa significa libertà, parola tanto abusata, non userei l'esempio di chi apre un ristorante disobbedendo a… - anna_97br : @mxndxspxth Ciao scusa, come si fa a vedere chi sta vincendo? (forse è una domanda stupida) I vote #Louies for… - anna_annie12 : RT @anna_annie12: ? #”Chi è nell'errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza.” ? #JohannWolfgangGoethe - anna_annie12 : ? #”Chi è nell'errore compensa con la violenza ciò che gli manca in verità e forza.” ? #JohannWolfgangGoethe - anna_s_74 : RT @decisamdonna: Da 'sei la mia vita' a 'chi cazzo ti conosce' è un attimo. -