“Che botta!”. Valentina Persia, incidente in diretta all’Isola dei famosi: come sta la naufraga (Di sabato 15 maggio 2021) Puntata piena di colpi di scena quella dell’Isola dei famosi andata in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Al centro della serata la figura di un Super Leader a cui sono stati dati dei ‘super poteri’ e anche grosse responsabilità, la Cerimonia della Salvaciòn che ha portato a un televoto flash tra due concorrenti. Ha dovuto dire addio all’Honduras Emanuela Tittocchia. L’attrice e opinionista ha lasciato la Palapa tra le lacrime di Rosaria Cannavò. Isolde ha provato a dare la mano ma Emanuela Tittocchia l’ha ignorata volutamente e ha dato “il bacio di Giuda” al naufrago Roberto Ciufoli. La La prima naufraga a salvarsi e che dunque è stata più sostenuta dal pubblico è stata Valentina Persia, che ha affrontato una sfida per diventare leader. E ha affrontato con grande coraggio la prova del girarrosto contro Isolde ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Puntata piena di colpi di scena quella dell’Isola deiandata in onda su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Al centro della serata la figura di un Super Leader a cui sono stati dati dei ‘super poteri’ e anche grosse responsabilità, la Cerimonia della Salvaciòn che ha portato a un televoto flash tra due concorrenti. Ha dovuto dire addio all’Honduras Emanuela Tittocchia. L’attrice e opinionista ha lasciato la Palapa tra le lacrime di Rosaria Cannavò. Isolde ha provato a dare la mano ma Emanuela Tittocchia l’ha ignorata volutamente e ha dato “il bacio di Giuda” al naufrago Roberto Ciufoli. La La primaa salvarsi e che dunque è stata più sostenuta dal pubblico è stata, che ha affrontato una sfida per diventare leader. E ha affrontato con grande coraggio la prova del girarrosto contro Isolde ...

Advertising

Keynesblog : RT @OlderGf: Che botta per la #Rai - Giankyskan : RT @OlderGf: Che botta per la #Rai - c_mattioli : RT @OlderGf: Che botta per la #Rai - vinbattaglia : RT @OlderGf: Che botta per la #Rai - marianomascoli1 : RT @OlderGf: Che botta per la #Rai -