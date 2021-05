Charlotte Casiraghi | perché copiare il nuovo raccolto capelli anti-caldo

Leggi su amica

(Di sabato 15 maggio 2021) L’ultimodiè davvero unico. Unico nel vero senso della parola: nel senso che non è replicabile. E la sua non replicabilità è data dalla sua natura spontanea e morbida. Un aspetto che ci porta ben lontani dalla verità. Se, infatti, guardandolo si potrebbe pensare che la principessa monegasca se lo sia fatta da sola, dobbiamo renderci conto di essere nel torto.ilporta la firma di un noto hairstylist parigino. L’hairstylist del cuore die di molte dive, tra cui Monica Bellucci e Deva Cassel e Vanessa Paradis (leggete qui la nostra intervista). Ilin questione è quello cheindossa in questo video…