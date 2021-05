Centrodestra coi simboli e Maresca candidato: la polemica tira in ballo Careca (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se Atene piange, Sparta non ride. Il fatto è che nell’uno e nell’altro caso si tratta di Napoli. Nel capoluogo partenopeo, se il centrosinistra piange vivendo ore tesissime per liberare la strada verso la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi (che vuole essere della partita e ha annunciato ai suoi una mossa importante per domani), il Centrodestra non ride aspettando con non meno ansia il suo promesso sposo: Catello Maresca. E la novità del giorno arriva proprio su questo fronte. La materializza come un sasso gettato nello stagno Fulvio Martusciello, coordinatore regionale vicario di Forza Italia. “La coalizione di Centrodestra per le elezioni comunali di Napoli – dichiara l’eurodeputato nonchè responsabile del partito a Napoli in una nota – sarà improntata alla massima serietà, con liste civiche ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Se Atene piange, Sparta non ride. Il fatto è che nell’uno e nell’altro caso si tratta di Napoli. Nel capoluogo partenopeo, se il centrosinistra piange vivendo ore tesissime per liberare la strada verso la candidatura a sindaco di Gaetano Manfredi (che vuole essere della partita e ha annunciato ai suoi una mossa importante per domani), ilnon ride aspettando con non meno ansia il suo promesso sposo: Catello. E la novità del giorno arriva proprio su questo fronte. La materializza come un sasso gettato nello stagno Fulvio Martusciello, coordinatore regionale vicario di Forza Italia. “La coalizione diper le elezioni comunali di Napoli – dichiara l’eurodeputato nonchè responsabile del partito a Napoli in una nota – sarà improntata alla massima serietà, con liste civiche ...

