Caso Rai, la lettera dell’Ue all’Italia: «Grave analfabetismo europeo del servizio pubblico» (Di sabato 15 maggio 2021) «Sappiamo che è difficile comunicare le dinamiche politiche europee per la complessità istituzionale, ma preoccupa Gravemente l’analfabetismo europeo del servizio pubblico e la mancanza di controllo sulle informazioni date al pubblico. La fallacia di gran parte delle informazioni contenute nel servizio in questione potevano facilmente e rapidamente essere controllate. E lo dovevano». È quanto hanno scritto i rappresentanti Ue in Italia – il capo ufficio Pe Carlo Corazza e il capo della rappresentanza della Commissione Antonio Parenti – al direttore Rai, di Meo, per «esprimere rammarico per il contrappunto» di ‘Anni Venti’ su Rai2. LEGGI ANCHE –> L’incredibile infilata anti-europeista del servizio di Anni 20 su Raidue «Le deduzioni tratte nel ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 15 maggio 2021) «Sappiamo che è difficile comunicare le dinamiche politiche europee per la complessità istituzionale, ma preoccupamente l’dele la mancanza di controllo sulle informazioni date al. La fallacia di gran parte delle informazioni contenute nelin questione potevano facilmente e rapidamente essere controllate. E lo dovevano». È quanto hanno scritto i rappresentanti Ue in Italia – il capo ufficio Pe Carlo Corazza e il capo della rappresentanza della Commissione Antonio Parenti – al direttore Rai, di Meo, per «esprimere rammarico per il contrappunto» di ‘Anni Venti’ su Rai2. LEGGI ANCHE –> L’incredibile infilata anti-europeista deldi Anni 20 su Raidue «Le deduzioni tratte nel ...

