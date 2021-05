Caso Grillo, nuovi atti depositati dalla difesa della ragazza. In Procura arrivano le interviste rilasciate nelle ultime settimane (Di domenica 16 maggio 2021) nelle ultime settimane il Caso del presunto stupro in cui è coinvolto Ciro Grillo ha riempito le pagine dei giornali. Dopo il video di Beppe Grillo l’attenzione dell’opinione pubblica si è concentrata su tutta la storia. Una desiderio di conoscenza che ha coinvolto anche figure marginali nella vicenda. Figure che, da ora, potrebbero entrare anche nei fascicoli della Procura di Tempo Pausania. L’agenzia di stampa Adnkronos riferisce che nei giorni scorsi Giulia Bongiorno, difensore della ragazza che ha denunciato lo stupro, avrebbe depositato agli atti anche le interviste rilasciate in questi giorni da chi aveva incontrato la sua assistita dopo la notte ... Leggi su open.online (Di domenica 16 maggio 2021)ildel presunto stupro in cui è coinvolto Ciroha riempito le pagine dei giornali. Dopo il video di Beppel’attenzione dell’opinione pubblica si è concentrata su tutta la storia. Una desiderio di conoscenza che ha coinvolto anche figure marginali nella vicenda. Figure che, da ora, potrebbero entrare anche nei fascicolidi Tempo Pausania. L’agenzia di stampa Adnkronos riferisce che nei giorni scorsi Giulia Bongiorno, difensoreche ha denunciato lo stupro, avrebbe depositato aglianche lein questi giorni da chi aveva incontrato la sua assistita dopo la notte ...

