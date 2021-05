Caso Gregoretti, il gup che ha assolto Salvini: «Serviva un magistrato con le spalle larghe» (Di sabato 15 maggio 2021) Serviva «un magistrato anziano, con 40 anni di esperienza e con le spalle larghe» per reggere «l’impatto che la sentenza avrebbe avuto sul sistema politico». A parlare così è il gup di Catania Nunzio Sarpietro, che ieri ha decretato il non luogo a procedere per Matteo Salvini, in relazione al Caso Gregoretti. Il rinvio a giudizio di Salvini, ha chiarito il magistrato, «avrebbe comportato l’incriminazione dell’ex premier Conte e dei ministri dell’epoca Di Maio e Toninelli, perché erano tutti d’accordo sulla redistribuzione dei migranti, invocata allora come adesso». Il gup del Caso Gregoretti: «Salvini non violò le leggi» Sarpietro, presidente dell’ufficio gip-gup di Catania, in ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 15 maggio 2021)«unanziano, con 40 anni di esperienza e con le» per reggere «l’impatto che la sentenza avrebbe avuto sul sistema politico». A parlare così è il gup di Catania Nunzio Sarpietro, che ieri ha decretato il non luogo a procedere per Matteo, in relazione al. Il rinvio a giudizio di, ha chiarito il, «avrebbe comportato l’incriminazione dell’ex premier Conte e dei ministri dell’epoca Di Maio e Toninelli, perché erano tutti d’accordo sulla redistribuzione dei migranti, invocata allora come adesso». Il gup del: «non violò le leggi» Sarpietro, presidente dell’ufficio gip-gup di Catania, in ...

Giorgiolaporta : #SalviniAssolto per il caso #Gregoretti. Perché difendere i confini è dovere di un Ministro e non può essere reato!… - Antonio_Tajani : Bene la decisione di non rinviare a giudizio @matteosalvinimi per il caso della nave #Gregoretti. Quanto accaduto è… - LegaSalvini : ++ CASO #GREGORETTI, 'NON LUOGO A PROCEDERE PER #SALVINI', LUI: HO FATTO IL MIO DOVERE ++ - antoniopiu : RT @Storace: Processo #Salvini: ora dovrebbero pagare le spese quei 152 #senatori che lo volevano spedire in #galera - GianluPower : RT @LegaSalvini: CASO #GREGORETTI, NIENTE PROCESSO PER MATTEO #SALVINI. IL GUP DI CATANIA DECIDE PER IL NON LUOGO A PROCEDERE -