Carta verde Covid: cos'è, come ottenerla e in che modo funzionerà la certificazione - GUIDA (Di sabato 15 maggio 2021) Cos'è la Carta verde Covid? Si chiama ufficialmente "certificazione verde" e sarà il pass per potersi spostare tra regioni di colore diverso. Avrà una durata di sei mesi per i vaccinati e i guariti...

