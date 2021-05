Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi denunciati dai domestici | il motivo

(Di sabato 15 maggio 2021) Sono stati i loroa denunciarli. Guai per la nota coppia dello spettacolo formata daed: ilArriva una denuncia per… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

A finire nel mirino della giustizia sono due volti noti del piccolo schermo,e Enzo Paolo Turchi , che sarebbero stati appunto denunciati dai domestici per "lavoro irregolare e violenza ...ed Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro irregolare e violenza domestica dai loro domestici. A sporgere denuncia è stata una coppia che lavorava presso la la ...Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono stati denunciati per sfruttamento del lavoro irregolare e violenza domestica dai loro domestici. A sporgere denuncia è stata una coppia che ...Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo respingono al mittente le accuse. La coppia è stata travolta dalla notizia di una presunta denuncia ricevuta da parte di due domestici che hanno lamentato lo sfruttame ...