Campania | spiagge e piscine aperte da oggi | cosa si può fare e cosa no

(Di sabato 15 maggio 2021) Dasarà possibile tornare in spiaggia nelle strutture balneari o in piscina, purché all’aperto. Se ieri, in città e in Costiera, è stato il giorno del montaggio di ombrelloni e lettini, nel weekend si annuncia un «quasi sold-out» nelle location di mare, ovviamente in funzione del clima. Riaperture: registrato il tutto esaurito L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...laha riaperto dal 26 aprile, Lazio e Liguria hanno riaperto dal 1° maggio la Puglia riapre oggi 15 maggio. la Sardegna riaprirà completamente dal 17 maggio Vediamo le regole per le...In 5di, Lazio e Sicilia, sono stati raccolti anche i dischetti utilizzati come biofilm carrier nei depuratori. Come ha sottolineato la stessa associazione ambientalista, l'...Flash Mob e Pulizia dell'arenile di Legambiente per richiamare l'attenzione sul processo, per lo sversamento in mare di 130 milioni di filtri di plastica dal depuratore di Capaccio Paestum ...Stampa “Ecogiustizia subito!”. Uno striscione , un flash mob dei volontari di Legambiente sulla spiaggia Oasi Dunale di Capaccio-Paestum per l’iniziativa di Spiagge e fondali puliti e richiamare l’att ...