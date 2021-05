Campania | il bollettino Covid | 946 positivi | il tasso scende al 5 | 1%

(Di sabato 15 maggio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 946, di cui 292 con sintomi e 654 asintomatici, a fronte di 18.390 tamponi processati. Si registrano altri 8 decessi, di cui 7 morti negli ultimi due giorni e uno morto in precedenza ma registrato ieri. Le persone guarite sono 1.431. La situazione posti letto: 102 posti occupati in terapia intensiva su 656; 1.196 posti occupati in degenza ordinaria su 3.160. L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : Oltre 18 mila tamponi processati, le persone guarite sono 1.431 mentre i nuovi decessi sono 8. Migliora la pression… - annamaria_ff : RT @VincenzoDeLuca: ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (15 maggio 2021) Ecco l’aggiornamento??… - _SiGonfiaLaRete : ??#Coronavirus in #Campania: il bollettino con i dati di oggi - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITÀ DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA (15 maggio 2021) Ecco l’aggiornamen… - zazoomblog : Coronavirus Campania il bollettino del 15 maggio - #Coronavirus #Campania #bollettino -

Ultime Notizie dalla rete : Campania bollettino

Tempo di Lettura: 2 minuti COVID - 19, ILORDINARIO DELL'UNITA' DI CRISI DELLA REGIONEQuesto ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 946 (*) di cui Asintomatici: 654 (*) Sintomatici: 292 (*) * Positivi, Sintomatici e Asintomatici ...Sono 946 i nuovi positivi al Coronavirus in. E' il dato che emerge dal quotidianodiramato dall'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - ...Il bollettino che fotografa l'andamento della pandemia di Coronavirus in Campania. I dati di oggi con i nuovi positivi.REGIONALE – Dati in miglioramento, in Campania, sul fronte del Covid. I nuovi positivi rilevati ieri sono stati 946, di cui 292 sintomatici, su 18.390 test molecolari esaminati. Il tasso di incidenza, ...