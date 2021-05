Calciomercato Serie A LIVE | PSG su Fabian | Douglas Costa torna a casa

(Di sabato 15 maggio 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. VENERDI 14 MAGGIO Pjanic lascia il Barcellona, ma ad una condizione(CLICCA QUI) «Zidane lascerà il Real Madrid a fine stagione»: rivelazione dalla Spagna (CLICCA QUI) Juventus, Jorge Mendes: «Cristiano Ronaldo non andrà allo Sporting» (CLICCA QUI)al Gremio: scelto il numero di maglia (CLICCA QUI) Aguero al Barcellona: c’è la data della firma sul contratto (CLICCA ...

Voti e tabellino del primo tempo del derby Roma - Lazio, match valido per la 37esima giornata della A 2020/21 Roma Fuzato 6 Karsdorp 6 Mancini 5,5 Ibanez 5. Dal 38 Kumbulla sv Peres 6 Cristante 6 Darboe 6 El Shaarawy 6 Pellegrini 6 Mkhitaryan 6,5 Dzeko 6,5 All.: Fonseca 6 Lazio Reina 6 Marusic 5,5 Acerbi