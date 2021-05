Calciomercato: Psg. Icardi vuole andar via, serve offerta da 35mln (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo L'Equipe l'ex Inter avrebbe chiesto la cessione PARIGI (FRANCIA) - Sembra volgere al termine l'avventura di Mauro Icardi a Parigi. Secondo L'Equipe l'ex capitano dell'Inter, stanco del ruolo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 15 maggio 2021) Secondo L'Equipe l'ex Inter avrebbe chiesto la cessione PARIGI (FRANCIA) - Sembra volgere al termine l'avventura di Mauroa Parigi. Secondo L'Equipe l'ex capitano dell'Inter, stanco del ruolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Psg Calciomercato: Psg. Icardi vuole andar via, serve offerta da 35mln Il Psg è concentrato sul rinnovo di Mbappè, dopo aver perfezionato quello, a grandi cifre, di Neymar. Necessario, dunque, reperire fondi e alleggerire il monte stipendi. In passato l'argentino è ...

Calciomercato Juventus, svolta Icardi - La decisione Calciomercato Juventus, arriva una svolta importante sul futuro di Mauro Icardi: il bomber nel mirino dei bianconeri ma non solo Primi fuochi di calciomercato già in corso, con la stagione che si sta concludendo. Numerosi club importanti preparano le mosse per la prossima stagione, a caccia di rinforzi di grande livello. Strategie da affinare ...

Calciomercato PSG: i francesi hanno scelto l'erede di Mbappé. Le ultime Calcio News 24 L'Equipe: "Icardi deluso dal Psg, vuole andarsene" PARIGI (Francia) - Sembra arrivata alla fine l'avventura di Mauro Icardi al Psg. Secondo L'Equipe l'ex attaccante dell'Inter, stanco del ruolo da seconda scelta che gli tocca a Parigi, avrebbe chiesto ...

Dalla Francia - PSG, Icardi ha chiesto di andare via perché vuole giocare di più L'avventura di Mauri Icardi al Paris Saint-Germain sarebbe agli sgoccioli. Secondo quanto riferito da L'Equipe infatti il centravanti argentino avrebbe già comunicato al club di voler cambiare aria in ...

