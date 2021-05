Calciomercato Milan | sirene estere per Franck Kessie | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 maggio 2021) Kessie è uno degli elementi che più ha spiccato nella rosa di quest'anno del Milan, che ora deve muoversi per blindarlo. Kessie corre ed il Milan monitora la situazione. Le prestazioni del centrocampista ivoriano stanno trascinando i rossoneri in questa stagione e dall'estero in molti se ne sono accorti. Ecco quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport. Sull'ex Atalanta hanno messo gli occhi molti club inglesi che seguono il giocatore visto il contratto in scadenza nel 2022. Il club rossonero farebbe bene a muoversi nei prossimi mesi per blindare il suo perno di centrocampo ed evitare situazioni come quelle di quest'anno con Calhanoglu e Donnarumma.