Calciomercato Milan – Kessie | la richiesta dell’ivoriano per il rinnovo | News

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, Diaz ha convinto Pioli: c'è l'appuntamento col Real Madrid - Gazzetta_it : Gigio, Tomori, Vlahovic: con la Champions 50 milioni per il triplo colpo del #Milan - sportli26181512 : Milan, Brahim Diaz cambia idea sul futuro: comunicazione arrivata, i dettagli: Diaz è stato l'uomo copertina in c… - cmdotcom : #Milan, #Brahim #Diaz cambia idea sul futuro: comunicazione arrivata, i dettagli - sportli26181512 : Fiorentina, il Milan spinge per Vlahovic: Commisso frena: Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, tra i colpi di m… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Calcio News 24

Commenta per primo Come sottolinea La Gazzetta dello Sport , tra i colpi di mercato del prossimoè in ponte l'arrivo di un centravanti di peso. Il primo obiettivo è Dusan Vlahovic , e le parole di ieri di Commisso non scoraggiano: l'attaccante ha già segnato 21 gol in campionato. Motivo per ...Franck Kessie è uno degli elementi che più ha spiccato nella rosa di quest'anno del, che ora deve muoversi per blindarlo Franck Kessie corre ed ilmonitora la situazione. Le prestazioni del centrocampista ivoriano stanno trascinando i rossoneri in questa stagione e dall'estero in molti se ne sono accorti. Ecco quanto riportato questa ...L’attacco del Torino non trova la via del gol da cinque partite, contro lo Spezia Nicola rispolvera la coppia Belotti-Sanabria ...Occhi puntati prima su Spezia-Torino, poi su Benevento-Crotone. C’è la possibilità di festeggiare già prima di scendere in campo a San Siro. In ogni caso basta un punto nelle prossime due partite ai s ...