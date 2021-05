Calciomercato Juventus, svolta Zidane | Novità anche per Ronaldo (Di sabato 15 maggio 2021) La Juventus lavora per il futuro e si avvicina il big per la panchina: arriva anche la reazione positiva di Cristiano Ronaldo È sicuramente una stagione negativa quella vissuta dalla… L'articolo Calciomercato Juventus, svolta Zidane Novità anche per Ronaldo è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 15 maggio 2021) Lalavora per il futuro e si avvicina il big per la panchina: arrivala reazione positiva di CristianoÈ sicuramente una stagione negativa quella vissuta dalla… L'articoloperè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

claudioorlandin : ?? Rivoluzione tra i pali #Roma e incrocio juventino: che il ritiro di #Buffon faccia arrivare alla Juve un portiere… - cody53250131 : RT @NicoSchira: #Napoli orientato a parlare toscano in panchina nella prossima stagione: da mesi gli azzurri in contatto con Luciano #Spall… - gilnar76 : Convocati #Juve per l’Inter: l ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Lautaro sfida la #Juve: ma ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Guarino: «Roma? Determinate ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -