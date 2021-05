Calcio | Serie A | Juventus-Inter 3-2**

Leggi su calcioweb.eu

Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – Labatte 3-2 l'nell'anticipo della 37esima giornata diA disputato all'Allianz Stadium. Di CR7 al 24? e Cuadrado autore di una doppietta al 48? e all'88' le reti dei bianconeri, per i nerazzurri Lukaku su rigore al 35? e autogol di Chiellini all'83'. Padroni di casa in dieci dal 10? della ripresa per l'espulsione di Bentancur, chiudono con un uomo in meno anche gli ospiti per l'espulsione di Brozovic nel recupero. In classifica l', già campione d'Italia, è prima con 88 punti, mentre lasale a quota 75, scavalcando momentaneamente il Napoli, che ha due punti in meno e sarà impegnato domani a Firenze, al 4° posto.