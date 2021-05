Calcio: Pirlo, ‘importante vincere per restare in corsa per la Champions’ (Di sabato 15 maggio 2021) Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – “Per noi era importante vincere per avere ancora una speranza, mancano due partite per gli altri da giocare, noi avevamo l’obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello di vincere stasera, l’abbiamo fatto nonostante un po’ di difficoltà, ma siamo riusciti a portarla a casa”. Queste le parole dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, dopo la vittoria per 3-2 sull’Inter che tiene i bianconeri in corsa per un posto in Champions League. Pirlo nella ripresa ha sostituito Ronaldo. “Cristiano era forse la prima volta che era contento di uscire perché eravamo in dieci e avrebbe dovuto correre a vuoto per il resto della partita. Era soddisfatto anche di questo, mi ha dato la mano, nello spogliatoio era contento…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Torino, 15 mag. – (Adnkronos) – “Per noi era importanteper avere ancora una speranza, mancano due partite per gli altri da giocare, noi avevamo l’obbligo di portare avanti il nostro obiettivo che era quello distasera, l’abbiamo fatto nonostante un po’ di difficoltà, ma siamo riusciti a portarla a casa”. Queste le parole dell’allenatore della Juventus, Andrea, dopo la vittoria per 3-2 sull’Inter che tiene i bianconeri inper un posto in Champions League.nella ripresa ha sostituito Ronaldo. “Cristiano era forse la prima volta che era contento di uscire perché eravamo in dieci e avrebbe dovuto correre a vuoto per il resto della partita. Era soddisfatto anche di questo, mi ha dato la mano, nello spogliatoio era contento…”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

