Calcio: Pioli, 'ottima notizia per Ibra, non c'è problema al legamento' (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo ricevuto la notizia migliore che potessimo avere, il problema non interessa il legamento. La terapia conservativa permetterà a Zlatan di tornare al 100% la prossima stagione, dopo la visita anche lui era sicuramente più sereno". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, in merito all'infortunio di Zlatan Ibrahimovic che lo costringerà a saltare gli Europei. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Abbiamo ricevuto lamigliore che potessimo avere, ilnon interessa il. La terapia conservativa permetterà a Zlatan di tornare al 100% la prossima stagione, dopo la visita anche lui era sicuramente più sereno". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, in merito all'infortunio di Zlatanhimovic che lo costringerà a saltare gli Europei.

Advertising

Gazzetta_it : #Milan, Diaz ha convinto Pioli: c'è l'appuntamento col Real Madrid - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'l'Europa è la casa del Milan'... - TV7Benevento : Calcio: Pioli, 'ottima notizia per Ibra, non c'è problema al legamento'... - iykecok : RT @SkySport: Milan-Cagliari, Pioli: 'La nostra casa è l'Europa, soddisfatti solo in Champions'. VIDEO - SkySport : Milan-Cagliari, Pioli: 'La nostra casa è l'Europa, soddisfatti solo in Champions'. VIDEO -