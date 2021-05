Calcio: Pioli carica il Milan, 'con Cagliari vogliamo chiudere settimana eccezionale' (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Sono concentrato e motivato, sappiamo che la gara di domani potrebbe chiudere una settimana eccezionale, però siamo stati sempre bravi ad avere il giusto equilibrio". L'allenatore del Milan, Stefano Pioli, apre così la conferenza stampa in vista della gara di domani col Cagliari, che potrebbe sancire la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League con una giornata d'anticipo. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)o, 15 mag. - (Adnkronos) - "Sono concentrato e motivato, sappiamo che la gara di domani potrebbeuna, però siamo stati sempre bravi ad avere il giusto equilibrio". L'allenatore del, Stefano, apre così la conferenza stampa in vista della gara di domani col, che potrebbe sancire la qualificazione dei rossoneri alla prossima Champions League con una giornata d'anticipo.

