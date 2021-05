Calcio: Pioli, 'al Milan mi sono sempre sentito al posto giusto' (Di sabato 15 maggio 2021) Milano, 15 mag. - (Adnkronos) - "Mi sono sentito sempre al posto giusto, mi sono sentito sostenuto e stimato in un posto dove tutti lavorano per il bene del club, dove c'è senso di appartenenza e serietà. Queste sono anche le mie caratteristiche e i miei valori". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo col Cagliari. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)o, 15 mag. - (Adnkronos) - "Mial, misostenuto e stimato in undove tutti lavorano per il bene del club, dove c'è senso di appartenenza e serietà. Questeanche le mie caratteristiche e i miei valori". Così l'allenatore del, Stefano, in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo col Cagliari.

