Calcio in TV | Sky mette le mani su 3 partite della Serie A Ritirato il ricorso in tribunale contro DAZN

(Di sabato 15 maggio 2021) Sky si è aggiudicata il pacchetto secondario dei diritti TV per laA 2021 - 2024. Il pacchetto include treche saranno trasmesse in co-esclusiva con....

Advertising

CorSport : Diritti tv, #Sky si aggiudica il pacchetto 2 con il voto di 16 club ?? - SkySport : Lautaro a Sky: 'Futuro? Non penso a nulla di diverso dall'Inter. Scudetto, che emozione' - SkySport : Thiago Silva: 'Milan, sono ancora tifoso. I rossoneri meritano la Champions' - paolocosso : Diritti tv, la Lega Serie A assegna il secondo pacchetto a Sky #sole24ore #calcio&business #blog #marcobellinazzo… - TuttoQuaNews : RT @SkySport: Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Sky

Sky Sport

Cosa cambia con l'acquisizione di tre partite di serie A da parte di? Con un comunicato lo chiarisce la stessa emittente satellitare, che scrivePaolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A (Foto ANSA)conquista quindi una porzioncina dei diritti tv deldella Serie A, ma ieri si era creduto a lungo che la pay avrebbe mandato ...Ecco tutte le informazioni dove vedere Fiorentina Napoli in tv e streaming. Il match Fiorentina Napoli verrà trasmesso in diretta tv in esclusiva per gli abbonati su DAZN Dove vedere Fiorentina Napoli ...Serie A dove vedere le partite di oggi 15 16 17 maggio , in chiaro, in streaming, Sky, Dazn dove vedere oggi le partite di Serie A ...