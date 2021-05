Calcio: FA Cup al Leicester, Chelsea battuto 1-0 in finale (Di sabato 15 maggio 2021) Londra, 15 mag. – (Adnkronos) – Il Leicester vince la FA Cup, la Coppa d’Inghilterra, il trofeo calcistico più antico. Le ‘Foxes’ si impongono 1-0 sul Chelsea nella finale di Wembley grazie a un gol di Tielemans al 18? della ripresa. Alla partita hanno assistito 20.000 spettatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Londra, 15 mag. – (Adnkronos) – Ilvince la FA Cup, la Coppa d’Inghilterra, il trofeo calcistico più antico. Le ‘Foxes’ si impongono 1-0 sulnelladi Wembley grazie a un gol di Tielemans al 18? della ripresa. Alla partita hanno assistito 20.000 spettatori. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

