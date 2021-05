BRIDGERTON spin-off | in arrivo il prequel sulla regina Charlotte

(Di sabato 15 maggio 2021) Il successo di, la serie più vista di sempre di Netflix (recentemente rinnovata per altre stagioni) ha convinto i suoi creatori a realizzare uno-off sulle origini della, personaggio apparso nella prima stagione della serie fenomeno. Leggi anche: Love Is In The Air anticipazioni: occhio a KAAN KARADAG, il cattivo della soap! Ilpotrà contarescrittura dellaamericana del genere drama, Shonda Rhimes, che farà anche da produttrice esecutiva insieme ai suoi fidati collaboratori Tom Verica e Betsy Beers, e sarà incentrato sull’ascesa al trono e le vicissitudini amorose della giovane monarca, tra i ruoli più amati in assoluto dai fan della serie creata da Chris Van Duse. La...

raddoppia. In attesa della seconda stagione (e delle successive terza e quarta già annunciate), Netflix annuncia looff, una nuova miniserie prequel dedicata alla gioventù della ...Il successo di, la serie più vista di sempre di Netflix (recentemente rinnovata per altre stagioni) ha convinto i suoi creatori a realizzare uno- off sulle origini della regina Charlotte , ...Ciò entusiasma moltissimo Netflix, come si evince dalle parole di Bela Bajaria, capo global TV del colosso streaming:. Molti spettatori non conoscevano la storia della regina Charlotte prima che Bridg ...Parallelamente, la storia esplorerà anche l’adolescenza della matriarca di casa Bridgerton (Ruth Gemmell) e gli albori del potere della temutissima Lady Danbury (Adjoa Andoh). In arrivo c’è una minise ...