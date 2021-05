“Bridgerton” | la regina Charlotte | protagonista di uno spin-off tutto per sé

(Di sabato 15 maggio 2021) Netflix decide di sfruttare a pieno il mondo di, oltre i romanzi esistenti creati da Julia Queen, ordinando una miniserie prequel dedicata al personaggio dellae alla sua giovinezza. Protagoniste saranno Queen, Lady Violet e Lady Danbury all’epoca della loro giovinezza e dei loro amori con affascinanti rappresentanti dell’alta società. Riflettori puntati sullaIn arrivo lo-off di Queenin “” – Photo credits: Netflix Concentrando i suoi rilasci con la formula del binge watching e del rilascio completo in una sola giornata, la piattaforma Netflix ha costantemente la necessità di produrre qualcosa di nuovo sperando che possa suscitare l’interesse del ...

Il commento di Netflix "Molti spettatori non avevano mai conosciuto la storia dellaCharlotte prima di, e sono entusiasta che questa nuova serie amplierà ulteriormente la sua ..."Molti spettatori non avevano mai conosciuto la storia dellaCharlotte prima chela portasse all'attenzione globale, e sono entusiasta che questa nuova serie amplierà ulteriormente ...Bridgerton avrà uno spin-off dedicato alla Regina Charlotte. Shonda Rhimes vuole creare un vero e proprio universo narrativo.L'universo di Bridgerton è in continua espansione. Infatti, Netflix ha ordinato uno spin-off. Scopri qualche dettaglio su Gingergeneration.it ...