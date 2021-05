Bridgerton | arriva lo spinoff della Regina Charlotte

Advertising

raspa90 : RT @tvblogit: Bridgerton si espande, arriva lo spinoff dedicato alla giovane Regina Charlotte - SerieTvserie : Bridgerton si espande, arriva lo spinoff dedicato alla giovane Regina Charlotte - tvblogit : Bridgerton si espande, arriva lo spinoff dedicato alla giovane Regina Charlotte -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton arriva

L'enorme successo di, che con 82 milioni di famiglie raggiunte in sole 4 settimane è diventata la serie tv ... Così, dopo il recente rinnovo per ulteriori tre stagioni,ora la notizia ...Netflix produrrà presto una serie incentrata sulla Regina Charlotte ammirata nell'evento televisivo della scorsa stagione. La notiziadirettamente da Deadline , il quale riporta anche alcuni primissimi importanti dettagli a riguardo. La serie limitata vedrà protagonista, ovviamente la Regina Charlotte ...La nuova serie, una miniserie prequel, sarà scritta da Shonda Rhimes in persona. L'enorme successo di Bridgerton, che con 82 milioni di famiglie raggiunte in sole 4 settimane è diventata la serie tv p ...Bridgerton, Netflix ordina una miniserie spinoff sulla vita da giovane della Regina Charlotte, scritta da Shonda Rhimes. Novità su Bridgerton ...