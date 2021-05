Boxe, Giovanni De Carolis sconfitto da Lerrone Richards. Sfuma il sogno europeo (Di sabato 15 maggio 2021) Giovanni De Carolis è stato sconfitto da Lerrone Richards ai punti nel match che metteva in palio il vacante titolo europeo dei pesi supermedi. Il pugile italiano ha cercato il colpaccio sul ring di Manchester (Gran Bretagna), ma non è mai riuscito a impensierire il britannico e si è dovuto arrendere con verdetto unanime (120-108; 120-108; 119-109). Il 36enne cercava il grande rilancio dopo essere stato Campione del Mondo WBA nel 2016, ma il romano è apparso decisamente inferiore al non irresistibile padrone di casa, di otto anni più giovane e più fresco dal punto di vista tecnico e atletico. L’azzurro, presentatosi in Terra di Albione con uno score di 28 vittorie, 9 sconfitte, 1 pareggio, non combatteva dal 21 giugno 2019 quando ebbe la meglio su Khoren Gevor al Parco della Pace di ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021)Deè statodaai punti nel match che metteva in palio il vacante titolodei pesi supermedi. Il pugile italiano ha cercato il colpaccio sul ring di Manchester (Gran Bretagna), ma non è mai riuscito a impensierire il britannico e si è dovuto arrendere con verdetto unanime (120-108; 120-108; 119-109). Il 36enne cercava il grande rilancio dopo essere stato Campione del Mondo WBA nel 2016, ma il romano è apparso decisamente inferiore al non irresistibile padrone di casa, di otto anni più giovane e più fresco dal punto di vista tecnico e atletico. L’azzurro, presentatosi in Terra di Albione con uno score di 28 vittorie, 9 sconfitte, 1 pareggio, non combatteva dal 21 giugno 2019 quando ebbe la meglio su Khoren Gevor al Parco della Pace di ...

