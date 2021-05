Boxe, Europeo supermedi: niente da fare per De Carolis, Richards domina e conquista il titolo (Di sabato 15 maggio 2021) Lerrone Richards batte Giovanni De Carolis e si aggiudica il titolo Europeo dei supermedi. Nella cornice della Manchester Arena, il britannico ottiene la quindicesima vittoria in altrettanti match disputati e viene decretato vincitore dai giudici. Nulla da fare per l’azzurro, in difficoltà fin dalle prime riprese ed incapace di reagire all’efficacia dei colpi del suo avversario. Gara a senso unico che ha visto Richards in controllo delle operazioni fin da subito e bravo a ribadire la sua superiorità, mai in discussione. Debutto in terra d’Albione da dimenticare per De Carolis, che spreca una ghiotta occasione per rientrare nei giri importanti della Boxe continentale. 120-108, 120-108 e 119-109 i cartellini dei giudici. RIVIVI IL LIVE ... Leggi su sportface (Di sabato 15 maggio 2021) Lerronebatte Giovanni Dee si aggiudica ildei. Nella cornice della Manchester Arena, il britannico ottiene la quindicesima vittoria in altrettanti match disputati e viene decretato vincitore dai giudici. Nulla daper l’azzurro, in difficoltà fin dalle prime riprese ed incapace di reagire all’efficacia dei colpi del suo avversario. Gara a senso unico che ha vistoin controllo delle operazioni fin da subito e bravo a ribadire la sua superiorità, mai in discussione. Debutto in terra d’Albione da dimenticare per De, che spreca una ghiotta occasione per rientrare nei giri importanti dellacontinentale. 120-108, 120-108 e 119-109 i cartellini dei giudici. RIVIVI IL LIVE ...

