Bonus Bici verso la proroga | stanziati 50 milioni di euro fino al 2026

Il Bonus Bici verso la proroga. Nell'ultima Legge di Bilancio sono stati stanziati 50 milioni di euro fino al 2026. ROMA – Il Bonus Bici verso la proroga. Nell'ultima Legge di Bilancio il Governo ha stanziato 50 milioni di euro per dare una boccata ad un settore messo in difficoltà dalla pandemia. Come riferito da auto.everyeye, l'esecutivo guidato dal premier Draghi ha deciso di mettere a disposizione degli italiani 20 milioni per il biennio 2021-2023 e 30 milioni per il periodo che va dal 2024 al 2026. Non si esclude la possibilità di una proroga.

Leelettriche A partire dall'anno scorso si è assistito in Italia ad un piccolo boom nel settore delle biciclette elettriche. Grazie anche al 'mobilità', moltissimi hanno deciso di ...La Lombardia, infatti, è la regione italiana con il Pib (il Prodotto interno) più alto d'... iniziato al termine dell'esperienza delmobilità che raccoglie analisi e proposte concrete per ...Il Bonus Bici verso la proroga. Nell’ultima Legge di Bilancio sono stati stanziati 50 milioni di euro fino al 2026. ROMA – Il Bonus Bici verso la proroga. Nell’ultima Legge di Bilancio il Governo ha ...Bonus bici, dopo il successo dell'incentivo erogato nel 2020, con i fondi esauriti in un solo giorno e siti in tilt, non sono al momento previsti altri contributi. In arrivo ...