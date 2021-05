Bollettino covid e vaccinazioni | in Liguria 97 nuovi positivi | 11 in provincia di Savona

Advertising

Mentre attualmente sono 1.805 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per ilin Italia, 55 in meno rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, ...LE ULTIME NOTIZIE In Evidenza: 6.659 contagi e 136 decessi, i dati per regione 15 maggio 15 Maggio 2021 Sono 6.659 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo ildi oggi, 15 ...Sono 68 i nuovi contagi rilevati oggi, 15 maggio, in Friuli Venezia Giulia, su 5.195 tamponi molecolari e 3.005 i test rapidi antigenici. I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensiv ...Sono 621 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 maggio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registrano altri 5 decessi. Oggi nel Lazio "su oltre 14.000 tamponi (-1.843) e oltre 17.000 ...