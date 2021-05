Bollettino | Coronavirus | i dati sul contagio aggiornati al 15 maggio

Leggi su zon

(Di sabato 15 maggio 2021) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno: nuovi casi, vittime, guariti, vaccinati Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato idelodierno. Daiufficiali, risultano 6.659 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Nella giornata odierna sono 136 le vittime e si registrano 13.292 guariti. Si rilevano, inoltre, -55 terapie intensive e -557 ricoveri in strutture ospedaliere. Si registra un tasso di positività del 2,3% (-0,3%). Infine, sono state somministrate in totale 26.485.202 dosi di vaccino.: test su uno spray nasale Partono i primi test sull’uomo per uno spray nasale anti Covid all’Irccs ospedale San Martino di Genova. Dal 15 ...