Bollettino Coronavirus di Sabato 15 Maggio 2021 | rapporto positivi tamponi al 2 | 25%

(Di sabato 15 maggio 2021) In data 15l’incremento nazionale dei casi è +0,16% (ieri +0,18%) con 4.153.374 contagiati totali, 3.696.481 dimissioni/guarigioni (+13.292) e 124.063 deceduti (+136); 332.830 infezioni in corso (-6.776). Ricoverati con sintomi -557 (12.493); terapie intensive -55 (1.805) con 63 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 294.686totali (ieri 298.186) di cui 153.900 molecolari (ieri 164.940) e 140.786 test rapidi (ieri 133.246) con 95.627 casi testati (ieri 92.015); 6.659(target 4.311);totali 2,25% (ieri 2,53% – target 2%);/casi testati 6,96% (ieri 8,22% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.154; Campania 946; Lazio 621; Puglia 567; Sicilia 557; Emilia Romagna 530; Toscana ...

Advertising

eziomauro : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 i decessi. Tasso positività scende al 2… - Corriere : Il bollettino di oggi: 6.659 nuovi casi e 136 morti. Il tasso di positività scende al 2,2% - Corriere : Il bollettino di oggi: 6.659 nuovi casi e 136 morti. Il tasso di positività scende al 2,2% - NovaraToday : Coronavirus, ancora in calo i ricoveri all'ospedale Maggiore di Novara - SmorfiaDigitale : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 maggio: 6.659 nuovi casi e 136 m... -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Oggi, in Molise, non si registrano decessi. Quindi, sono fermi a 488 i pazienti deceduti con, 361 nella provincia di Campobasso, 114 nella provincia di Isernia e 13 di altra regione. Mentre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Molise sono 14. Si registrano 6 casi a ...- Reso noto ilgiornaliero sulla situazione Covid - 19 in Campania. Ecco il comunicato. Comments commentsEcco il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato a oggi sabato 15 maggio, in merito all’emergenza Coronavirus così come comunicato dalla Regione Siciliana a ...SICILIA - La Regione Siciliana ha pubblicato un aggiornamento del bollettino Covid di oggi, 15 maggio 2021, con i dati relativi alla situazione negli ...