Bobo Vieri: “Juve, è una batosta se perdi la Champions. Hakimi fenomenale” (Di sabato 15 maggio 2021) Bobo Vieri ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla partitissima delle 18 a San Siro. “L’Inter ha preso un allenatore top come Conte, ha costruito una coppia d’attaccante devastante, senza scordare Sanchez. In mezzo ha preso Barella e Eriksen che sono cresciuti entrambi in tempi diversi. Non esiste un uomo scudetto, ma una squadra scudetto. In questa stagione ha aggiunto un Hakimi fenomenale, ha trovato qualità con Eriksen e a quella difesa è difficile fare gol. La Juve ha fatto male, nessuno se l’aspettava. Se non andasse in Champions, sarebbe una batosta incredibile. Inutile cercare colpevole, la responsabilità è globale: club, tecnico, giocatori”. Foto: Instagram Vieri L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021)ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport soffermandosi sulla partitissima delle 18 a San Siro. “L’Inter ha preso un allenatore top come Conte, ha costruito una coppia d’attaccante devastante, senza scordare Sanchez. In mezzo ha preso Barella e Eriksen che sono cresciuti entrambi in tempi diversi. Non esiste un uomo scudetto, ma una squadra scudetto. In questa stagione ha aggiunto un, ha trovato qualità con Eriksen e a quella difesa è difficile fare gol. Laha fatto male, nessuno se l’aspettava. Se non andasse in, sarebbe unaincredibile. Inutile cercare colpevole, la responsabilità è globale: club, tecnico, giocatori”. Foto: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Bobo #Vieri gioca #JuveInter: 'CR7, sbagliato dargli colpe. #LuLa come me e #Recoba. Su #Buffon...' - paolocalvani1 : Perché vogliamo bene a Bobo Vieri (oggi sulla Gazza). #juveinter - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Bobo #Vieri gioca #JuveInter: 'CR7, sbagliato dargli colpe. #LuLa come me e #Recoba. Su #Buffon...' - sportli26181512 : Vieri gioca Juve-Inter: 'CR7? Sbagliato dargli colpe. LuLa come me e Recoba': Vieri gioca Juve-Inter: 'CR7? Sbaglia… - Gazzetta_it : Bobo #Vieri gioca #JuveInter: 'CR7, sbagliato dargli colpe. #LuLa come me e #Recoba. Su #Buffon...' -