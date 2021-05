‘Bingo’ | il nuovo album di Margherita Vicario

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 maggio 2021) foto di Mattia GuoloROMA – E’ disponibile dal 14 maggio “Bingo” (Island Records), ildi: 14 tracce che narrano l’immaginifico e coinvolgente mondo di una delle artiste più poliedriche della scena musicale attuale, arrivato a compendio di un percorso durato due anni. Bingo è “la raccolta della mia storia degli ultimi tempi”, come lo definisce. Scritto tra Roma e Torino dalla stessa cantautrice,è un fantastico viaggio in technicolor, un progetto che scruta e legge il presente in maniera audace e mai banale, composto con la fiera volontà di arrivare alla radice delle emozioni narrate. Alla produzione dell’intero progetto troviamo ancora una volta Davide ‘Dade’ Pavanello, “il padre stilistico di questodisco, che ha ...