Berlusconi | Tajani | ‘ansioso di tornare in attività | ha sorriso di allarmi infondati’

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag (Adnkronos) – “Il Presidente Silvioè rientrato oggi nella sua residenza di Arcore. Si conclude così il ricovero all’Ospedale San Raffaele, prescritto dai sanitari per accertamenti e cure in relazione ai postumi della malattia da Coronavirus dalla quale il Presidente era stato affetto nei mesi scorsi. Il Presidentecontinuerà a domicilio un adeguato periodo di riposo, di riabilitazione e cure come prescritto dai sanitari”. Lo scrive su Facebook Antonio, coordinatore di FI. L'articolo proviene da Ildenaro.it.