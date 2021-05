Berlusconi ricoverato, Tajani: “Ritengo che tra qualche ora possa uscire da ospedale” (Di sabato 15 maggio 2021) “Berlusconi ha avuto qualche problema, è febbricitante, ma è un guerriero. Ritengo che nel giro di qualche ora possa uscire dal San Raffaele”. Lo ha detto Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ospite di Skytg24. ”Berlusconi è un leone, vincerà anche il Covid. Ha avuto qualche problema, è inutile nasconderlo. Gli auguro di tornare presto ed essere protagonista della vita politica. Ci vorrà ancora qualche giorno, qualche settimana, ma tornerà ad essere un grande protagonista della politica. Ricordiamo che senza di lui non sarebbe nato nemmeno il governo Draghi…”. ”Draghi al Colle? Credo che non sia giusto affrontare ora il dibattito di quello che sarà tra 6-8 mesi mentre il Covid non è stato ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 15 maggio 2021) “ha avutoproblema, è febbricitante, ma è un guerriero.che nel giro dioradal San Raffaele”. Lo ha detto Antonio, coordinatore di Forza Italia, ospite di Skytg24. ”è un leone, vincerà anche il Covid. Ha avutoproblema, è inutile nasconderlo. Gli auguro di tornare presto ed essere protagonista della vita politica. Ci vorrà ancoragiorno,settimana, ma tornerà ad essere un grande protagonista della politica. Ricordiamo che senza di lui non sarebbe nato nemmeno il governo Draghi…”. ”Draghi al Colle? Credo che non sia giusto affrontare ora il dibattito di quello che sarà tra 6-8 mesi mentre il Covid non è stato ...

