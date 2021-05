Berlusconi ricoverato, potrebbe uscire dall’ospedale tra qualche ora (Di sabato 15 maggio 2021) Voci intorno alle possibili dimissioni di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele. Secondo Tajani e Ronzulli sarebbe ancora febbricitante ma in via di guarigione Silvio Berlusconi è ricoverato presso il San Raffaele di Milano ormai dallo scorso 11 maggio. Il leader di Fora Italia sarebbe ricoverato per proseguire un ciclo di cure volto al superamento degli ultimi strascichi lasciati dal Coronavirus che avrebbero condotto questa volta ad infezione con conseguente febbre. I suoi numerosi ricoveri destano voci e preoccupazione. Leggi anche -> Ennesimo ricovero per Silvio Berlusconi, tra due giorni l’udienza di Ruby Ter Berlusconi potrebbe essere dimesso tra qualche ora Antonio Tajani ha dichiarato a Sky Tg24: ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021) Voci intorno alle possibili dimissioni di Silvioal San Raffaele. Secondo Tajani e Ronzulli sarebbe ancora febbricitante ma in via di guarigione Silviopresso il San Raffaele di Milano ormai dallo scorso 11 maggio. Il leader di Fora Italia sarebbeper proseguire un ciclo di cure volto al superamento degli ultimi strascichi lasciati dal Coronavirus che avrebbero condotto questa volta ad infezione con conseguente febbre. I suoi numerosi ricoveri destano voci e preoccupazione. Leggi anche -> Ennesimo ricovero per Silvio, tra due giorni l’udienza di Ruby Teressere dimesso traora Antonio Tajani ha dichiarato a Sky Tg24: ...

petergomezblog : Berlusconi ricoverato, la senatrice Ronzulli: “Sta guarendo, sarà dimesso in questi giorni”. Zangrillo: “Tutti i mi… - fattoquotidiano : Corrono sul web e sulle chat private i primi coccodrilli per il Caimano. Per fortuna la notizia è fasulla: Silvio B… - Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi sarà dimesso presto dal San Raffaele dove è ricoverato dall'11 maggio scorso per una complicanza… - MerovingioDj : RT @Libero_official: Senza nominare #Berlusconi, #Zangrillo lancia una frecciata a chi teme il peggio: 'Tutti i miei pazienti stanno bene.… - infoitinterno : Berlusconi ricoverato, come sta: l'annuncio di Tajani -