Advertising

Mauro73432329 : - infoitinterno : Berlusconi rassicura: 'Sto bene'. Già oggi potrebbe essere dimesso - sabina_lupo : RT @bravimabasta: Zangrillo rassicura: “Berlusconi verso completa guarigione, ha già toccato il culo a un’infermiera” #14aprile - maximone816 : RT @bravimabasta: Zangrillo rassicura: “Berlusconi verso completa guarigione, ha già toccato il culo a un’infermiera” #14aprile - RobertoSerpieri : Ecco dopo aver preso posizione pro #Israele #Letta ci rassicura che #Berlusconi sta bene Siano tutti contenti per… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi rassicura

Quest'ultimo quindi ha potuto sentire in viva vocesalutarlo e rassicurarlo sulle sue condizioni. Più tardi è arrivata anche una dichiarazione della senatrice Licia Ronzulli, rilasciata ......Licia Ronzulli, sua collaboratrice e vice capogruppo al Senato.è in ospedale da martedì ed è al secondo ricovero in poco tempo, dopo quello, lungo 24 giorni, dal 6 aprile al ...Ci ha pensato il fortuito caso di una telefonata in viva voce a sgombrare il campo dalle voci che si rincorrevano sin dalla mattina di un peggioramento delle condizioni di salute di Silvio Berlusconi ...Il Cavaliere al San Raffaele per i postumi della malattia. Apprensione per le sue condizioni, ma dovrebbe essere dimesso presto ...