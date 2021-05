"Berlusconi è morto, si aspetta la chiusura dei mercati": cosa c'è dietro alla terrificante menzogna (Di sabato 15 maggio 2021) Una giornata di indiscrezioni drammatiche e sciacallaggio su Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano. Ieri, venerdì 14 magio, si sono rincorse le peggiori voci sul leader di Forza Italia, 84 anni, alle prese con un decorso post-Covid non semplice e che gli avrebbe causato una grave infezione intestinale. Addirittura, nel pomeriggio, il tam-tam impazzito: "Berlusconi è morto". Balle, sciacallaggio, tanto che in molti sono dovuti intervenire per stoppare le fake-news. Si pensi a Licia Ronzulli, la fedelissima e prima a parlare: "Non è tempo di coccodrilli, il presidente Berlusconi ci seppellirà". Poi l'indiretta smentita di Alberto Zangrillo, il medico curante: "Nessuno nel mio ospedale è in pericolo di vita". Addirittura Gianni Letta, la più autorevole delle voci ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Una giornata di indiscrezioni drammatiche e sciacggio su Silvio, ricoverato al San Raffaele di Milano. Ieri, venerdì 14 magio, si sono rincorse le peggiori voci sul leader di Forza Italia, 84 anni, alle prese con un decorso post-Covid non semplice e che gli avrebbe causato una grave infezione intestinale. Addirittura, nel pomeriggio, il tam-tam impazzito: "". Balle, sciacggio, tanto che in molti sono dovuti intervenire per stoppare le fake-news. Si pensi a Licia Ronzulli, la fedelissima e prima a parlare: "Non è tempo di coccodrilli, il presidenteci seppellirà". Poi l'indiretta smentita di Alberto Zangrillo, il medico curante: "Nessuno nel mio ospedale è in pericolo di vita". Addirittura Gianni Letta, la più autorevole delle voci ...

Libero_official : Nel pomeriggio di ieri, le voci: '#Berlusconi è morto, si aspetta la chiusura dei mercati per dare la notizia'. Ma… - ciccionocera00s : RT @FabRavezzani: Berlusconi è morente. No, in coma: ne ha per ore, forse giorni. No, è morto oggi e tra poco danno l’annuncio. Un esercito… - O_Strunz : Circola la voce che #Berlusconi sia morto, ma chi l'ha detto, bara. (Elle Kat @ElleKat72) #morto #15maggio - augusto_amato : Forza Silvio: Berlusconi è ricoverato ma non rischia - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Forza Silvio: #Berlusconi è ricoverato ma non rischia #forzasilvio #silvioberlusconi #15maggio #covid19 #iltempoquotidiano h… -